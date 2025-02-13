ملك زاهر عن شخصيتها في"ساعته وتاريخه": "من أمتع الأدوار اللي لعبتها"

كتب- هاني صابر:

علقت الفنانة الشابة ملك أحمد زاهر، على ردود الفعل التي تلقتها عن دورها بمسلسل "ساعته وتاريخه".

ونشرت ملك، صورا لشخصيتها بالمسلسل، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "نوال..شكرا من كل قلبي على ردود الأفعال اللي حقيقي مفرحاني أوي أوي على حلقتي في مسلسل ساعته وتاريخه".

وتابعت ملك: "دور نوال حقيقي من أمتع الأدوار اللي لعبتها وتعبنا فيه جدا وكان ليه ظروف صعبة فعشان كدة حقيقي ردود الأفعال دي مخلياني مبسوطة وفرحانة".

وأضافت: "من كل قلبي بجد شكرا أوي على كل الحاجات والتعديلات الحلوة أوي اللي عملتوها لشخصية نوال.. بحبكم أوي وحقيقي مبسوطة أنه عجبكم وعقبال اللي جاي بإذن الله".

ويُقدم الموسم الثاني من مسلسل "ساعته وتاريخه" العديد من القصص الجديدة المستوحاة من أهم القضايا الجدلية من داخل المحاكم المصرية، حيث يتألق لأول مرة أهم النجوم مع مواهب برنامج "كاستنج" في أقوى إنتاجات 2025.

ويناقش المسلسل الذي يستمر لمدة 20 حلقة، أقوى وأهم القضايا والملفات التي هزت الرأي العام في الآونة الأخيرة وهي قصص حقيقية مأخوذة من ملفات المحاكم المصرية" فيما يشهد المسلسل من خلال حلقاته جرائم جديدة في حلقات منفصلة وفي كل قضية يتعرف المشاهد على الدوافع وخلفيات الحدث والظروف النفسية التي حدثت بها الجريمة وتنتهي بالحكم الصادر ضد الجاني في كل قضية.

ويشارك من النجوم مع مواهب الكاستنج كل من محمد دياب وصبري فواز ومحمد الشرنوبي وأروى جودة ونسرين أمين وعلي صبحي وفرح يوسف ومحمود الليثي وحسن مالك وكذلك مريم الجندي وخالد أنور وملك أحمد زاهر ويشارك في إخراجه أحمد عادل وعمرو موسى وأميرة دياب وعادل يحيى وأحمد صبحي.

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