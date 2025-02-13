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هنا الزاهد أمام الأهرامات وأروى جودة مع زوجها.. لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة

12:29 ص الخميس 13 فبراير 2025
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    ريم البارودي
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    هنا الزاهد
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    أروى جودة وزوجها
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    أكرم حسني وآية سماحة
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    سلمى أبو ضيف
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    ثراء جبيل_1
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    حسن أبو الروس
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    ايتن عامر
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    ريهام حجاج
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إعداد- هاني صابر:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لكم لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

هنا الزاهد

نشرت الفنانة هنا الزاهد، صورا لها أمام الأهرامات، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "حفيدة الفراعنة".

ثراء جبيل

ظهرت الفنانة ثراء جبيل، بإطلالة جريئة، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "سيوة الجميلة".

أروى جودة

نشرت الفنانة أروى جودة، صورا رومانسية مع زوجها عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.

آيتن عامر

ظهرت الفنانة آيتن عامر، بإطلالة أنيقة عبر حسابها على إنستجرام، نالت من خلالها إعجاب متابعيها.

أكرم حسني

نشر الفنان أكرم حسني، صورة له مع الفنانة آية سماحة، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "والله وصلت اللوكيشن لقيتها بتتصور مع الكرنب".

ريهام حجاج

الفنانة ريهام حجاج، نشرت صورة لها من أحدث ظهور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "لما أبقى خارجة وأحب أخد تعسيلة".

ريم البارودي

ظهرت الفنانة ريم البارودي بإطلالة جريئة عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "شكر كبير".

حسن أبو الروس

نشر الفنان حسن أبو الروس، صورة له مع أحمد غزي والمخرج إسلام خيري من كواليس تصوير"قهوة المحطة"، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "واحنا قاعدين على قهوة المحطة".

سلمى أبو ضيف

ظهرت الفنانة سلمى أبو ضيف، بإطلالة "سيلفي" عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام، وخطفت من خلالها الأنظار إليها.

سلمى أبو ضيف حسن أبو الروس ريم البارودي ريهام حجاج أكرم حسني آيتن عامر أروى جودة ثراء جبيل هنا الزاهد نجوم الفن
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