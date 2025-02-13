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تركي آل الشيخ ينشر صورًا جديدة من كواليس فيلم "The Seven Dogs".. ويمازح الجمهور

12:23 ص الخميس 13 فبراير 2025
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    كريم عبد العزيز في كواليس تصوير فيلم The Seven Dogs
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    أحمد عز في احد مشاهدفيلم The Seven Dogs
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    كريم عبد العزيز في كواليس فيلم The Seven Dogs (2)
  • عرض 5 صورة
    أحمد عز في كواليس فيلم The Seven Dogs
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كتب - معتز عباس:

نشر المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفية، صورًا جديدة من كواليس تصوير فيلم "The Seven Dogs"، بطولة النجم كريم عبدالعزيز، والنجم أحمد عز.

وشارك تركي آل الشيخ جمهوره، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صورًا من كواليس العمل السينمائي، وعلق: "‏سيكون أسوأ فيلم في تاريخ السينما العربية".

ومازح تركي آل الشيخ الجمهور، قائلًا: "لا أنصح بمشاهدته أنا مصلحة أشوفه لوحدي".

يذكر أن تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، أعلن انطلاق تصوير الفيلم، عبر حسابه بموقع "فيسبوك": اليوم يوم مهم في تاريخي وفي تاريخ صناعة السينما في بلدي وفي العالم العربي، اليوم بدأ تصوير فيلم The Seven Dogs من قصتي وفريق Big Time وسيناريو وحوار محمد الدباح".

وتابع: "الفيلم سيكون أول فيلم يصور في استديوهات الحصن Big Time في أكبر إنتاج عربي حتى الآن لفيلم بميزانية تتجاوز الأربعين مليون دولار، ومن بطولة اثنين من أهم نجوم العرب والمتربعين على قمة الفن في المنطقة، الغالي النجم كريم عبدالعزيز والغالي النجم أحمد عز، وإخراج المخرجين العالميين Adel وBelal اللذين كان آخر أعمالهما Bad boys 3.. يا رب يكمل على خير ويستمتع الجمهور فيه".

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تركي آل الشيخ الهيئة العامة للترفية فيلم The Seven Dogs كريم عبدالعزيز أحمد عز فيسبوك تركي آل الشيخ
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