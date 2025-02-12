ريهام حجاج تنشر فيديو رومانسي مع زوجها.. وعبير صبري تعلق

كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة ريهام حجاج متابعيها على السوشيال ميديا، مقطع فيديو لها وهي برفقة زوجها.

ونشرت ريهام الفيديو، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وعلقت: "لما ابقي خارجة وأحب آخذ تعسيلة".

وتفاعلت نجمات الفن مع الفيديو، وعلقت سوسن بدر: "ربنا يسعدكم"، وكتبت، عبير صبري: "حبيبتي ربنا يسعدك ويفرحك دايما".

وكتبت رحاب الجمل تعليقًا: "وحشتيني"، لترد عليها ريهام حجاج: "الحب وحشتيني أكتر يا روح الروح".

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وكانت ريهام حجاج، طرحت بوسترها بمسلسل "أثينا"، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "بسم الله الرحمن الرحيم، أثينا رمضان ٢٠٢٥ على قنوات المتحدة إن شاء الله.. نوعدكم بمسلسل محترم ومهم".

مسلسل "أثينا" بطولة ريهام حجاج، سوسن بدر، أحمد مجدي، نبيل عيسى، محمود قابيل، سلوى محمد علي، وغيرهم من الفنانين، ومن تأليف محمد ناير، وإخراج يحيى إسماعيل.

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