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في ذكرى وفاة "الناظر".. 20 صورة للفنان الراحل علاء ولي الدين

10:17 م الأربعاء 12 فبراير 2025
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    علاء ولي الدين من أحد العروض المسرحية_16
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    علاء ولي الدين فيلم عبود_14
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    علاء ولي الدين فيلم عبود_15
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    علاء ولي الدين فيلم الناظر_13
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    علاء ولي الدين وعامر منيب_17
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    علاء ولي الدين في فيلم الناظر_12
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    الفنان الراحل علاء ولي الدين_5
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    النجم علاء ولي الدين_7
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    الفنان الراحل علاء ولي الدين وأشرف عبدالباقي_3
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    الفنان الراحل علاء ولي الدين في احد اللقاءات التلفزيونية_2
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    الفنان الراحل علاء ولي الدين_4
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    ابطال فيلم الناظر_1
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كتب - معتز عباس:

تحل اليوم الأربعاء 12 فبراير، ذكرى وفاة الفنان الكوميدي علاء ولي الدين، الذي يُعتبر واحدًا من أبرز نجوم الكوميديا في مصر والعالم العربي.

وعلى الرغم من مشواره الفني القصير، إلا أنه استطاع أن يترك بصمة لا تُنسى في قلوب الجماهير، من خلال أعماله السينمائية والتلفزيونية التي تميزت بالبساطة والعفوية والكوميديا الراقية.

وحرص الفنان أشرف عبدالباقي على إحياء ذكرى وفاة صديقة علاء ولي الدين، عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتب: "صاحبي اللي كنت مسنود عليه حرفيًا توفي زي النهاردة من 22 سنة، ولغاية النهاردة وبرغم إني عندي أصحاب كتير، لكن محدش زي علاء، ربنا يرحمك ويغفرلك يا رب".

يذكر أن آخر أفلام النجم علاء ولي الدين كان فيلم "عربي تعريفة" ،لكنه لم يكمل تصويره نتيجة لوفاته عن عمر ناهز 39 عامًا، والذى وافق آنذاك أول أيام عيد الأضحى، من جراء مضاعفات السكري، الذي كان يعاني منه.

شارك علاء ولي الدين في بطولة عدة مسرحيات "حكيم عيون" و"لما بابا ينام" و"ألابندا"، كما قدم العديد من المسلسلات التلفزيونية مثل "زهرة والمجهول" و"علي الزيبق" و"فوازير أبيض وأسود" و"العائلة"، وأفلام "حلق حوش"، و"عبود على الحدود"، و"الناظر"، و"ابن عز".

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