ريم البارودي تخطف الأنظار في أحدث ظهور.. والجمهور: "الملكة الذهبية" (صور)

كتب - معتز عباس

خطفت الفنانة ريم البارودي الأنظار في أحدث ظهور لها على السوشيال ميديا.

ونشرت ريم مجموعة صور عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، والتي نالت إعجاب المتابعين.

وجاءت تعليقات المتابعين، على الصور، كالتالي: ""جميلة جدا"، "زي القمر"، "جميلة و متغيرة جدا للأحسن"، "قمورة يا روحي"، "الجمال والأناقة"، "الملكة الذهبية".

View this post on Instagram A post shared by Reem Elbaroudy ريم البارودي (@reemelbaroudyofficial)

وتشارك ريم البارودي في دراما رمضان 2025 بمسلسل "جوما"، من إخراج محمد النقلي، وتأليف أحمد صبحي، وبطولة ميرفت أمين، محمود عبدالمغني، فراس سعيد، ومنة عرفة.

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