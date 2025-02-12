بوسي تتألق في أحدث جلسة تصوير داخل سيارة فارهة.. وياسمين عبدالعزيز تغازلها

كتب - معتز عباس:

شاركت المطربة بوسي متابعيها أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا، داخل سيارة فارهة.

ونشرت بوسي صورا لها عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، والتي تفاعل معها نجمات الفن، أبرزهن، مي سليم، ياسمين عبدالعزيز، ساندي، عبير صبري.

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يذكر أن، آخر أعمال بوسي أغنية "بحبك أنا" التي طرحتها على طريقة الفيديو كليب مؤخرا بالتعاون مع شركة روتانا للإنتاج الفني.

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