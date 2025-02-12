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بدون مكياج.. ميرفت أمين في عزاء شقيق شهيرة بالمهندسين (صور)

09:16 م الأربعاء 12 فبراير 2025
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    سهير رمزي في عزاء شقيق شهيرة (3)
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    سهير رمزي في عزاء شقيق شهيرة (4)
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    سهير رمزي في عزاء شقيق شهيرة (1)
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    اشرف زكي في عزاء شقيق الفنانة شهيرة
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    عزاء شقيق شهيرة (1)
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    عزاء شقيق شهيرة (4)
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    سهير رمزي في عزاء شقيق شهيرة
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    عزاء شقيق شهيرة (5)
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    سهير رمزي في عزاء شقيق شهيرة
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    سهير رمزي في عزاء شقيق شهيرة (
  • عرض 15 صورة
    عزاء شقيق شهيرة
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كتب- هاني صابر:

تصوير- أحمد مسعد:

قدمت الفنانة الكبيرة ميرفت أمين، واجب العزاء في وحيد حمدي شقيق الفنانة شهيرة بمسجد الحامدية الشاذلية بمنطقة المهندسين.

وظهرت ميرفت أمين في العزاء بدون مكياج، وذلك في أحدث ظهور لها.

واستقبل الفنان والمؤلف عمرو محمود ياسين، المعزيين في وفاة خاله وحيد حمدي بمسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين.

وكانت جنازة شقيق شهيرة، شُيعت من مسجد الحصري بمدينة السادس من أكتوبر.

يذكر أن، رانيا محمود ياسين، أعلنت الأحد الماضي عن وفاة خالها وحيد حمدي، عبر حسابها على "فيسبوك"، وعلقت: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي إلى رحمة الله خالي الأستاذ وحيد حمدي، خالص العزاء لأخي وابن خالي أحمد وحيد حمدي، ولجميع الأسرة، رحمة الله عليه وأسكنه فسيح جناته، والبقاء والدوام لله".

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ميرفت أمين في عزاء شقيق شهيرة عزاء شقيق الفنانة شهيرة وفاة شقيق شهيرة الفنانة ميرفت أمين مسجد الحامدية الشاذلية عزاء شقيق شهيرة
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