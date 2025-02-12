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بعد تقليدها عبلة كامل في فيلم "كلم ماما".. 20 صورة لـ رانيا يوسف

08:57 م الأربعاء 12 فبراير 2025
  • عرض 20 صورة
  • عرض 20 صورة
    رانيا يوسف في مسلسل نص الشعب اسمه محمد
  • عرض 20 صورة
    رانيا يوسف بطة القادرة
  • عرض 20 صورة
    رانيا يوسف بطة القادرة
  • عرض 20 صورة
    رانيا يوسف بطة القادرة
  • عرض 20 صورة
    رانيا يوسف بطة القادرة
  • عرض 20 صورة
    رانيا يوسف بطة القادرة
  • عرض 20 صورة
    رانيا يوسف
  • عرض 20 صورة
    رانيا يوسف (2)
  • عرض 20 صورة
    الفنانة رانيا يوسف
  • عرض 20 صورة
    رانيا يوسف
  • عرض 20 صورة
    رانيا يوسف
  • عرض 20 صورة
    رانيا يوسف
  • عرض 20 صورة
    رانيا يوسف
  • عرض 20 صورة
    رانيا يوسف
  • عرض 20 صورة
    رانيا يوسف
  • عرض 20 صورة
    رانيا يوسف
  • عرض 20 صورة
    رانيا يوسف
  • عرض 20 صورة
    رانيا يوسف
  • عرض 20 صورة
    رانيا يوسف
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كتب - معتز عباس:

تصدرت النجمة رانيا يوسف، ترند موقع البحث الشهير "جوجل" بعد نشرها مقطع فيديو عبر تطبيق الفيديوهات "تيك توك"، ظهرت فيه بشخصيتها في مسلسل "نص الشعب اسمه محمد".

شاركت رانيا يوسف، جمهورها، مقطع فيديو ظهرت فيه وهي تقلد شخصية الفنانة عبلة كامل في فيلم "كلم ماما".

ونشرت رانيا الفيديو عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي، وظهرت وهي ترتدي ملابس شخصيتها "بطة" في مسلسلها الجديد "نص الشعب اسمه محمد".

يذكر أن الفنانة رانيا يوسف تشارك في مسلسل "نص الشعب اسمه محمد" تأليف محمد رجاء، إخراج عبدالعزيز النجار، بطولة عصام عمر، مايان السيد، محمد محمود، محمد عبدالعظيم، هاجر السراج.

جدير بالذكر رانيا يوسف شاركت مؤخرا في بطولة الموسم الثالث من مسلسل "موضوع عائلي " بطولة ماجد الكدواني، نور اللبنانية، سماء إبراهيم، محمد رضوان، رنا رئيس، ياسمين العبد، وإخراج أحمد الجندي.

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رانيا يوسف مسلسل نص الشعب اسمه محمد رانيا يوسف تتصدر جوجل رانيا يوسف تقلد عبلة كامل فيلم كلم ماما
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