أشرف زكي ومحمد رياض في عزاء شقيق الفنانة شهيرة بالمهندسين (صور)

كتب- هاني صابر:

تصوير- أحمد مسعد:

قدم الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، مساء اليوم الأربعاء، واجب العزاء في وحيد حمدي شقيق الفنانة شهيرة بمسجد الحامدية الشاذلية بمنطقة المهندسين.

كما تواجد الفنان محمد رياض بجانب زوج شقيقته المؤلف عمرو محمود ياسين بمراسم العزاء.

وحضر العزاء عدد من الفنانين بينهم سهير رمزي وميرفت أمين والإعلامية بوسي شلبي.

واستقبل الفنان والمؤلف عمرو محمود ياسين، المعزيين في وفاة خاله وحيد حمدي بمسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين.

وكانت جنازة شقيق شهيرة، شُيعت من مسجد الحصري بمدينة السادس من أكتوبر.

يذكر أن، رانيا محمود ياسين، أعلنت الأحد الماضي عن وفاة خالها وحيد حمدي، عبر حسابها على "فيسبوك"، وعلقت: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي إلى رحمة الله خالي الأستاذ وحيد حمدي، خالص العزاء لأخي وابن خالي أحمد وحيد حمدي، ولجميع الأسرة، رحمة الله عليه وأسكنه فسيح جناته، والبقاء والدوام لله".

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