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الصور الأولى من عزاء شقيق الفنانة شهيرة بالمهندسين

08:33 م الأربعاء 12 فبراير 2025
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    عمرو محمود ياسين في عزاء خاله وحيد حمدي (3)
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    عزاء شقيق شهيرة (9)
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    عمرو محمود ياسين في عزاء خاله وحيد حمدي (1)
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    عزاء شقيق شهيرة (7)
  • عرض 16 صورة
    عزاء شقيق شهيرة (5)
  • عرض 16 صورة
    عزاء شقيق شهيرة (4)
  • عرض 16 صورة
    عزاء شقيق شهيرة (8)
  • عرض 16 صورة
    عزاء شقيق شهيرة (2)
  • عرض 16 صورة
    عزاء شقيق شهيرة (3)
  • عرض 16 صورة
    عزاء شقيق شهيرة (1)
  • عرض 16 صورة
    سهير رمزي في عزاء شقيق شهيرة (4)
  • عرض 16 صورة
    سهير رمزي في عزاء شقيق شهيرة (3)
  • عرض 16 صورة
    عمرو محمود ياسين في عزاء خاله وحيد حمدي (2)
  • عرض 16 صورة
    سهير رمزي في عزاء شقيق شهيرة (2)
  • عرض 16 صورة
    سهير رمزي في عزاء شقيق شهيرة (1)
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كتب- هاني صابر:

تصوير- أحمد مسعد:

أقيم مساء اليوم الأربعاء، عزاء وحيد حمدي شقيق الفنانة شهيرة بمسجد الحامدية الشاذلية بمنطقة المهندسين.

وحضر العزاء من الفنانين حتى الآن، سهير رمزي وميرفت أمين والإعلامية بوسي شلبي.

واستقبل الفنان والمؤلف عمرو محمود ياسين، المعزيين في وفاة خاله وحيد حمدي بمسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين.

وكانت جنازة شقيق شهيرة، شُيعت من مسجد الحصري بمدينة السادس من أكتوبر.

يذكر أن، رانيا محمود ياسين، أعلنت الأحد الماضي عن وفاة خالها وحيد حمدي، عبر حسابها على "فيسبوك"، وعلقت: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي إلى رحمة الله خالي الأستاذ وحيد حمدي، خالص العزاء لأخي وابن خالي أحمد وحيد حمدي، ولجميع الأسرة، رحمة الله عليه وأسكنه فسيح جناته، والبقاء والدوام لله".

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عزاء وحيد حمدي شقيق الفنانة شهيرة مسجد الحامدية الشاذلية سهير رمزي ميرفت أمين جنازة شقيق شهيرة عزاء
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