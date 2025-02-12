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أكرم حسني عن آية سماحة: "بتتصور مع الكرنب".. وشيكو يعلق

08:30 م الأربعاء 12 فبراير 2025

أكرم حسني وآية سماحة

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كتب- هاني صابر:

شارك الفنان أكرم حسني، صورة له مع الفنانة آية سماحة من كواليس تصوير مسلسل "الكابتن" الذي ينافس من خلاله في موسم دراما رمضان 2025.

ونشر أكرم، الصورة، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "والله وصلت اللوكيشن لقيتها بتتصور مع الكرنب".

وعلق الفنان شيكو، قائلا: "هي في الكرنب أصلا والله".

تدور أحداث مسلسل "الكابتن" في إطار كوميدي، ويشارك في بطولته أكرم حسني، آية سماحة، سوسن بدر، أحمد عبدالوهاب، محمد رضوان، رحمة أحمد فرج، ومن تأليف أيمن الشايب وعمرو الدالي، وإخراج معتز التوني.

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أكرم حسني آية سماحة مسلسل الكابتن إنستجرام أكرم حسني شيكو
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