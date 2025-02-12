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أروى جودة تنشر صورًا جديدة مع زوجها.. ورانيا يوسف تعلق

08:09 م الأربعاء 12 فبراير 2025
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  • عرض 4 صورة
    اروى جودة رفقة زوجها في أحدث ظهور
  • عرض 4 صورة
    اروى جودة رفقة زوجها
  • عرض 4 صورة
    اروى جودة وزوجها
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كتب - معتز عباس:

خطفت الفنانة أروى جودة الأنظار في أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا رفقة زوجها، عقب عقد قرانها الأيام الماضية.

ونشرت أروى صورًا لها رفقة زوجها، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وعلقت: "لا نهاية لها".

تفاعلت النجمة رانيا يوسف، مع الصور، وعلقت "ربي يسعدكم".

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A post shared by Arwa Gouda (@arwagouda)

ونالت الصور إعجاب رواد "انستجرام"، وجاءت تعليقاتهم، كالتالي: "ربنا يخليكم لبعض"، "منورين الحلوين"، "مبروك يا أروى"، "أجمل كابل لايقين على بعض"، "ربنا يسعدكم".

وكانت احتفلت أروى بعقد قرانها يوم الاثنين 20 يناير، وشاركت صورًا من المناسبة عبر حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك"، وكتبت: "الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، تم عقد قراني يوم 20 يناير 2025 بمن اختاره الله لي".

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أروى جودة أروى جودة علي انستجرام أروى جودة رفقة زوجها
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