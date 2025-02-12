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بعد إثارتها للجدل بسبب تصريحاتها.. 20 صورة لـ بسمة بوسيل

07:53 م الأربعاء 12 فبراير 2025
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  • عرض 20 صورة
    بسمة بوسيل 1
  • عرض 20 صورة
    بسمة بوسيل
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    بسمة بوسيل 2
  • عرض 20 صورة
    بسمة بوسيل
  • عرض 20 صورة
    جلسة تصوير لبسمة بوسيل على إنستجرام
  • عرض 20 صورة
    بسمة بوسيل من كواليس أغنية لأ ثواني
  • عرض 20 صورة
    بسمة بوسيل تستمتع بوقتها في إيطاليا
  • عرض 20 صورة
    بسمة بوسيل من إحدى جلسات التصوير
  • عرض 20 صورة
    بسمة بوسيل من أحد المناسبات
  • عرض 20 صورة
    بسمة بوسيل من إحدى جلسات التصوير في المغرب
  • عرض 20 صورة
    بسمة بوسيل في المغرب
  • عرض 20 صورة
    بسمة بوسيل تخطف الأنظار بإطلالتها
  • عرض 20 صورة
    بسمة بوسيل في جلسة تصوير من المغرب
  • عرض 20 صورة
    بسمة بوسيل بإطلالة شبابية
  • عرض 20 صورة
    تامر حسني بسمة بوسيل
  • عرض 20 صورة
    بسمة بوسيل وطليقها تامر حسني
  • عرض 20 صورة
    بسمة بوسيل وتامر في كواليس اغنية البدايات (3)_20
  • عرض 20 صورة
    بسمة بوسيل وتامر في كواليس اغنية البدايات (1)_18
  • عرض 20 صورة
    بسمة بوسيل
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كتب - معتز عباس:

تعرضت المطربة بسمة بوسيل لانتقادات لاذعة من بعض الإعلاميين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، على خلفية تصريحاتها عن حياتها الشخصية مع المطرب تامر حسني قبل الإنفصال، وذلك في لقائها الذي أجرته ببرنامج البودكاست "عندي سؤال" المذاع على قناة المشهد.

وتسبب حديث بسمة بوسيل عن طليقها تامر حسني، وتأكيدها على استمرار الطلاق بينهما، ولا توجد إمكانية للعودة، في تعرضها لهجوم من الإعلامية شافكي المنيري والإعلامية هالة سرحان.

تفاعلت شافكي المنيري مع حديث بسمة بوسيل، وعلقت عبر حسابها بموقع "فيسبوك": في مسألة طلاق الغنانين.. في الحقيقة لا أتدخل أو أعلق عندما تكون الموضوعات فيها نوع من أنواع كسر ستر البيوت والعلاقات وما حدث وهكذا، ولا عمري كنت أحب حتى أن أقدم برامج من هذا النوع فيه دخول عميق للحياة الشخصية .. هناك أيضا إعلاميين وإعلاميات كثر لا تهويهم هذه النوعية وكل الاحترام لهم.. وكل واحد حر".

وشنت هالة سرحان هجومًا ضد بسمة بوسيل، عبر حسابها الرسمي بموقع "إكس"، وكتبت: "عيب عليكي، أنتي بتلعبي مع نجم النجوم حبيب الملايين تامر حسني، وفاكره ـنك صاحبة الفضيلة والأخلاق الحميدة، وجاية تتكلمي في سمعة ابننا الغالي لا يا شاطرة انت اتجوزتيه وهدفك تتشهري وتاخديه كوبري، كان غيرك أشطر، مجرد فقاعة فرقعت نفسها، ويا جبل ما يهزك ريح".

يذكر أن بسمة بوسيل، تحدث في لقائها ببرنامج "عندي سؤال"، عن إمكانية عودتها لـ تامر حسني، قائلة: "طلاق ما فيه رجعة أنا، الزمن ده اللي بيتطلق ما بيرجعش أنا وتامر مبنفكرش نرجع لبعض، وكل اللي بيتقال على الانترنت معرفش مين اللي بيطلعه".

جدير بالذكر أن بسمة بوسيل طرحت مؤخرًا أغنية "لأ ثواني" على موقع الفيديوهات يوتيوب، كلمات عليم، ألحان محمد خلف، توزيع محمد العشري.

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بسمة بوسيل تامر حسني برنامج البودكاست عندي سؤال هالة سرحان
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