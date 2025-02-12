سهير رمزي تقدم العزاء لـ شهيرة في وفاة شقيقها بالمهندسين (صور)

كتب- هاني صابر:

تصوير- أحمد مسعد:

قدمت الفنانة الكبيرة سهير رمزي، العزاء للفنانة القديرة شهيرة في وفاة شقيقها وحيد حمدي بالحامدية الشاذلية في المهندسين.

واستقبل الفنان والمؤلف عمرو محمود ياسين، المعزيين في وفاة خاله وحيد حمدي بمسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين.

ويتوافد الفنانين لتقديم واجب العزاء في شقيق الفنانة شهيرة، إذ حضرت كل من الفنانة ميرفت أمين والإعلامية بوسي شلبي.

وكانت جنازة شقيق شهيرة، شُيعت من مسجد الحصري بمدينة السادس من أكتوبر.

يذكر أن، رانيا محمود ياسين، أعلنت الأحد الماضي عن وفاة خالها وحيد حمدي، عبر حسابها على "فيسبوك"، وعلقت: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي إلى رحمة الله خالي الأستاذ وحيد حمدي، خالص العزاء لأخي وابن خالي أحمد وحيد حمدي، ولجميع الأسرة، رحمة الله عليه وأسكنه فسيح جناته، والبقاء والدوام لله".

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