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عمرو محمود ياسين يستقبل المعزيين في وفاة خاله بالمهندسين (صور)

07:23 م الأربعاء 12 فبراير 2025
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    عمرو محمود ياسين في عزاء خاله وحيد حمدي
  • عرض 3 صورة
    عمرو محمود ياسين في عزاء خاله وحيد حمدي
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كتب- هاني صابر:

تصوير أحمد مسعد:

استقبل الفنان والمؤلف عمرو محمود ياسين، المعزيين في وفاة خاله وحيد حمدي بمسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين.

ويتوافد الفنانين لتقديم واجب العزاء في الراحل.

وكانت جنازة شقيق الفنانة شهيرة، شُيعت من مسجد الحصري بمدينة السادس من أكتوبر.

يذكر أن، رانيا محمود ياسين، أعلنت الأحد الماضي عن وفاة خالها وحيد حمدي، عبر حسابها على "فيسبوك"، وعلقت: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي إلى رحمة الله خالي الأستاذ وحيد حمدي، خالص العزاء لأخي وابن خالي أحمد وحيد حمدي، ولجميع الأسرة، رحمة الله عليه وأسكنه فسيح جناته، والبقاء والدوام لله".

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