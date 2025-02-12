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الفنانة شهيرة تستقبل المعزيين في وفاة شقيقها بالحامدية الشاذلية (صور)

07:10 م الأربعاء 12 فبراير 2025
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كتب- هاني صابر:

تصوير- أحمد مسعد:

وصلت الفنانة شهيرة، لمراسم عزاء شقيقها وحيد حمدي لاستقبال المعزيين بمسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين.

وكانت جنازة شقيق الفنانة شهيرة، شُيعت من مسجد الحصري بمدينة السادس من أكتوبر.

وكانت رانيا محمود ياسين، أعلنت الأحد الماضي عن وفاة خالها وحيد حمدي، عبر حسابها على "فيسبوك"، وعلقت: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي إلى رحمة الله خالي الأستاذ وحيد حمدي، خالص العزاء لأخي وابن خالي أحمد وحيد حمدي، ولجميع الأسرة، رحمة الله عليه وأسكنه فسيح جناته، والبقاء والدوام لله".

شهيرة عزاء شقيق الفنانة شهيرة مسجد الحصري مسجد الحامدية الشاذلية
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