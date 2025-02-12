هالة سرحان تهاجم بسمة بوسيل: "اتجوزتيه عشان تتشهري"

كتب - معتز عباس:

علقت الإعلامية هالة سرحان، على تصريحات المطربة بسمة بوسيل عن علاقتها بالمطرب تامر حسني قبل الطلاق، وذلك في لقائها الذي أجرته ببرنامج البودكاست "عندي سؤال" المذاع على قناة المشهد.

وجهت هالة سرحان حديثها لـ بسمة بوسيل، عبر حسابها الرسمي بموقع "إكس": "عيب عليكي، أنتي بتلعبي مع نجم النجوم حبيب الملايين تامر حسني، وفاكره ـنك صاحبة الفضيلة والأخلاق الحميدة، وجاية تتكلمي في سمعة ابننا الغالي لا يا شاطرة انت اتجوزتيه وهدفك تتشهري وتاخديه كوبري، كان غيرك أشطر، مجرد فقاعة فرقعت نفسها، ويا جبل ما يهزك ريح".

وكانت بسمة بوسيل، تحدث في لقائها ببرنامج "عندي سؤال"، عن علاقتها بطليقها تامر حسني، قائلة: "ظلمت نفسي ولم يظلمني أحد، كان لازم أتحمل مسؤولية قراراتي، وخسرت نفسي وخسرت حاجات كتير على مستويات كتير، مش عايزة أعيط".

وأضافت: "عشت دمار نفسي ومنومات ومفيش لايف ستايل، حياتي اتدمرت كان ممكن أقعد أعيط 3 أيام ورا بعض وأبويا كان بيقولي لو سمحتي عايز أشوفك يوم سعيدة".

وعن امكانية عودتها لـ تامر حسني، علقت: "طلاق ما فيه رجعة أنا، الزمن ده اللي بيتطلق ما بيرجعش أنا وتامر مبنفكرش نرجع لبعض، وكل اللي بيتقال على الانترنت معرفش مين اللي بيطلعه".

جدير بالذكر أن بسمة بوسيل طرحت مؤخرًا أغنية "لأ ثواني" على موقع الفيديوهات يوتيوب، كلمات عليم، ألحان محمد خلف، توزيع محمد العشري.

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