أرملة المطرب محمد العزبي تروي موقفا له مع الشعراوي وأسرار في حياته

كتب- هاني صابر:

قالت إحسان العزبي أرملة المطرب الراحل محمد العزبي، إنها تعرفت على زوجها عن طريق أصدقاء مشتركين، فكانت في زيارة لصديقتها بعد زواجها، وفوجئت به أيضا يزور صديقه زوج صديقتها، مشيرة إلى أنه أُعجب بها من هذا اليوم، وقدم لها هدية عبارة عن ساعة ثم طلب أن يتزوجها.

وتابعت أرملة محمد العزبي خلال لقائها مع الإعلامية سهير جودة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك: "أنا تعلمت منه أشياء كتيرة أوي، وكنت محظوظة سبحان الله أقدارنا هى اللي بتملى علينا، كان يمشي في حوائج الناس، وكان بار بأهله بدرجة لا توصف، وكان عظيم العطاء".

وتابعت أرملة العزبي، أنها تحب أغاني كثيرة لزوجها الراحل، ومن أبرز الأغاني التي تحبها أغنية "انت اللي اختارتك".

وأوضحت، أن أغنية "عيون بهية" كان الملك الحسن قد طلبها من العزبي خلال تواجده في المغرب وكان هناك مجموعة من النجوم يغنوا، وكان الملك الحسن يعشق العزبي وطلب منه أن يسمع أغنية بصوته من ألحان بليغ حمدي، وكان الراحل عبدالحليم حافظ شاهدا على طلب الملك، وقال له إنه سيطلب من بليغ أن يقدم أغنية للعزبي لتكون "عيون بهية".

وأشارت إحسان العزبي، أن عبدالحليم كان يحب العزبي جدا وكان يطلب منه أن يزوره في بيته، وكان "العزبي" في لقاء مع الملك الحسن وكشف عن هواية أخرى لديه بجانب الفن وهي التصوير، وقال له الملك سأرسل لك كاميرا، وبالفعل أرسل الملك الكاميرا مع عبدالحليم حافظ ليعطيها للعزبي.

وقالت، إن العزبي كان يسمع فيروز وأم كلثوم وعبدالوهاب ووديع الصافي، والشيخ الشعراوي.

وأوضحت: "كان العزبي قد تتلمذ على يد الشعراوي، وكان قد سجل ٣٣ شريطا لدروس الشعراوي بعد الجمعة، وعندما علم الشعراوي بهذا الأمر طلب مقابلته ومن هنا بدأت علاقته بالشعراوي، كما أنه كان يجيد الآذان ويقلد فضيلة الشيخ عبدالعظيم زاهر، وكان كل من يلتقي به يطلب منه أن يحضر لأحد المساجد لكي يأذن فيه.

وتابعت إحسان العزبي، أنها كانت تشعر بالغيرة على زوجها الراحل محمد العزبي، فكانت السيدات يشاهدوه وهو يغني فيشعروا أنه يغني لهم وهو يبدأ يتفاعل معهم بنظراته، فكانت تتحدث معه عما تشاهده، وكان يرد عليها ويقول "ده شغلي"، مضيفة أنه لم يحدث بينهما أي خلاف، وكان العزبي لديه اعتقاد أنها إذا غضبت منه سيغضب الله عليه.

وأشارت إلى أن محمد العزبي مات بعد ساعات من إصابته بأنفلونزا حادة، متابعة: "رأينا كرامات حسن الخاتمة لحظة دخوله القبر".