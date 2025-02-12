أول تعليق من كمال أبو رية بعد تعرضه لحادث بسيارته (خاص)
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كتب- هاني صابر:
طمأن الفنان القدير كمال أبو رية، محبيه على حالته الصحية بعد تعرضه لحادث سير بسيارته.
وقال أبو رية، في تصريح خاص لـ"مصراوي": "الحادثة حصلت معايا أول إمبارح، وأنا راجع من التصوير، وقدر الله وما شاء فعل، وجات بسيطة وحصل خير الحمد لله".
وأضاف: "أنا كويس وبصحة جيدة الحمد لله، وموجود حاليا في التصوير" .
وكانت سيارة الفنان كمال أبو رية انقلبت أعلى وصلة دهشور بمدينة 6 أكتوبر، ما أسفر عن تهشم السيارة دون وقوع إصابات خطيرة.
وتلقى مدير أمن الجيزة إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي أعلى وصلة دهشور بمدينة 6 أكتوبر.
وعلى الفور، انتقلت قوات الأمن إلى موقع الحادث، بالفحص تبين أنه أثناء سير الفنان "كمال أبو رية" بسيارته، حدث كسر في "المقص"، ما أدى إلى انقلاب السيارة عدة مرات وتهشمها.
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