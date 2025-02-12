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هنا الزاهد تخطف الأنظار بجلسة تصوير بالقرب من الأهرامات.. والجمهور يغازلها

06:18 م الأربعاء 12 فبراير 2025
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كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة هنا الزاهد متابعيها أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا، بالقرب من أهرامات الجيزة.

ونشرت هنا الصور، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وعلقت: "حفيدة الفراعنة".

تفاعلت نجمات الفن مع الصور، أبرزهن، سيمون، ساندي، جلا هشام، ثراء الجبيل، وغيرهم.

ونالت الصور، إعجاب المتابعين، وجاءت تعليقاتهم، كالتالي: "إيه الجمال ده"، "تبارك الرحمن هرم من اهرامات مصر"، "جمال مصر وحلاوتها"، "فخمة"، "الجمال المصري الاصيل"، "أجمل بنت مصرية".

شاركت الفنانة هنا الزاهد في مسلسل "إقامة جبرية"، الذي يضم كوكبة من نجوم الفن، وهم صابرين، محمد الشرنوبي، محمود البزاوي، ثراء جبيل، جلا هشام، محمد دسوقي، حازم إيهاب، عايدة رياض، وآخرين، ويظهر أحمد حاتم كضيف شرف، ومن تأليف أحمد عادل وإخراج أحمد سمير فراج.

مسلسل إقامة جبرية تدور أحداثه في إطار من التشويق والإثارة حول عدة شخصيات محتجزين في مكان واحد في ظروف غامضة ثم تتصاعد التوترات وتتكشف الأسرار وتقع عدة مواجهات ومحاولات للهرب.

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