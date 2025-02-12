"السيارة انقلبت".. نجاة الفنان كمال أبو رية من حادث مروري في مدينة 6 أكتوبر

كتب - معتز عباس:

نجا الفنان كمال أبو رية من حادث مروري أثناء قيادته سيارته بمدينة 6 أكتوبر، حيث انقلبت سيارته أثناء القيادة، ما تسبب في حدوث تلفيات بالسيارة دون وقوع أي إصابات.

وقع الحادث أعلى وصلة دهشور بالقرب من منطقة 6 أكتوبر الجديدة، وبالفحص تبين أن السيارة انقلبت نتيجة حدث كسر في "المقص" مما أدى إلى اختلال عجلة القيادة بيد الفنان كمال أبو رية، وفقدانه السيطرة على السيارة.

تلقى مدير أمن الجيزة إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي أعلى وصلة دهشور بمدينة 6 أكتوبر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لتباشر النيابة التحقيقات.

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