ماذا قال مخرج "العتاولة 2" عن الفنان باسم سمرة ؟

كتب- مصطفى حمزة:

وصف المخرج أحمد خالد موسى، مخرج مسلسل "العتاولة 2"، الفنان باسم سمرة ، أنه الأطيب بين أصدقائه.

المخرج أحمد خالد موسى، نشر عبر صفحاته في مواقع التواصل، صورة تجمعه مع الفنان باسم سمرة، وكتب:" أطيب واحد في صحابي".

مسلسل "العتاولة 2" ، المقرر عرضه في رمضان 2025، بطولة أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، زينة، فيفي عبده، نسرين أمين، مصطفى أبو سريع، هدى الإتربي، ثراء جبيل، مريم الجندي، أحمد كشك، مي القاضي، زينب العبد ، أمير صلاح الدبن، ومن تأليف مُصطفي جمال هاشم، وإخراج أحمد خالد موسى.