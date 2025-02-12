شادي مؤنس يكشف لـ"مصراوي" كواليس وضع موسيقى مسلسل "جودر 2 وفهد البطل وشباب امرأة"

كتب-مصطفى حمزة:

يدخل المؤلف الموسيقي شادي مؤنس، ماراثون الدراما التلفزيونية في رمضان 2025، من خلال وضع موسيقى 4 مسلسلات ، وهي "شباب امرأة"، و"جودر 2"، و "فهد البطل"، و"الشرنقة".

المؤلف الموسيقي شادي مؤنس، في تصريح خاص لـ"مصراوي"، قال:" كل مسلسل من الأربعة، له عالمه الخاص، ومنها الشعبي، والحافل بالإثارة والتشويق، إلى جانب الخيال الساحر الذي يميز عالم (جودر)".

وتابع:" انهيت بحمد الله وضع موسيقى الموسم الثاني لمسلسل (جودر 2)، وأعمل حاليا على الانتهاء من موسيقى مسلسلات (الشرنقة)، و(فهد البطل) و (شباب امرأة) ".

مسلسل "جودر 2"، بطولة ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، تارا عماد، وفاء عامر، جيهان الشماشرجي، عبد العزيز مخيون، أحمد بدير، وليد فواز، أيتن عامر، هنادي مهنا، غادة طلعت محمود البزاوي، محمد التاجي، سامي مغاوري، عايدة رياض، أحمد فتحي، مجدي بدر، محمد علي رزق، أحمد كشك، أحمد ماجد وتأليف أنور عبد المغيث وإخراج إسلام خيري.

مسلسل فهد البطل بطولة أحمد العوضي وميرنا نور الدين وأحمد عبد العزيز وكارولين عزمي وغادة طلعت وصفوة وعدد كبير من النجوم للمخرج محمد عبد السلام.

مسلسل "الشرنقة"، بطولة أحمد داود، وعلي الطيب، وصبرى فواز، واللبنانية سارة أبي كنعان،و مريم الخشت، وعماد صفوت، و محمد عبده، و ياسر عزت، و فاطمة الناصر،وأيمن الشيوى، وياسر على ماهر، و من تأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج محمود عبد التواب.