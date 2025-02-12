"أحلى مامي".. كارمن سليمان تنشر جلسة تصوير تبرز حملها والجمهور يتغزل فيها

مؤلف "كل الحاجات"يكشف كواليس التحقيق في بلاغه ضد شيرين عبد الوهاب

تفاصيل ظهور "بلوجر" و" رابر" و"مؤدي أغاني مهرجانات" في مسلسلات رمضان

كتب - معتز عباس:

تفاعل الجمهور مع جلسة التصوير التي خضعت الفنانة كارمن سليمان، ونشرت صورها عبر منصات السوشيال ميديا.

وأبرزت كارمن حملها عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، ونشرت صورًا من كواليس تصويرها برنامج "نجوم الغد".

وجاءت تعليقات الجمهور على الصور:" أجمل مامي"، طلفة وتحمل طفلة، بجد أجمل أم وفنانة، الحمل خلاكي أجمل، زايدة حلاوة، إطلالتك جميلة، الأحمر زاهي عليكي، أحلى كارمونة.

View this post on Instagram A post shared by Carmen Soliman (@carmensoliman)

وكشفت الفنانة كارمن سليمان عن حملها للمرة الثانية مطلع شهر ديسمبر 2024، وشاركت كارمن، متابعيها الصور عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وظهرت فيها وهي تضع يديها على جنينها، مع زوجها الملحن الموسيقي مصطفى جاد، وعلقت: "عائلتنا تكبر".

يذكر أن، آخر ما طرحته الفنانة كارمن سليمان كانت أغنية بعنوان "اسيبلك روحي" عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب"، وعلى حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، كلمات مصطفى ناصر، ألحان مصطفى العسال، توزيع ماهر الملاخ، إنتاج مصطفى جاد.

اقرأ أيضا..

"لما حياتك تتحول للعبة".. طرح بوسترات جديدة لـ مسلسل "منتهي الصلاحية"

بالفيديو.. حسن الرداد يكشف أسباب غياب إيمي سمير غانم عن التمثيل الفترة الماضية