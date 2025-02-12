تفاصيل ظهور "بلوجر" و" رابر" و"مؤدي أغاني مهرجانات" في مسلسلات رمضان

كتب-مصطفى حمزة:

تشهد مسلسلات رمضان 2025، الظهور الأول في عالم الدراما التلفزيونية، لمجموعة من الفنانين، ومنهم بلوجر معروف، و فنانة سودانية، ومؤدي أغاني مهرجانات.

ودخلت الفنانة السودانية إسلام مبارك "بطلة فيلم ستموت في العشرين"، القائمة، مع ظهورها في البرومو الدعائي لمسلسل "أشغال شقة جدا".

مسلسل "أشغال شقة جدا"، بطولة هشام ماجد، ومصطفى غريب، و أسماء جلال، و سلوى محمد علي، ومحمد عبد العظيم، و من ضيوف الشرف، انتصار، وإيمان السيد، وريم خوري، إنعام سالوسة، وإنجي وجدان، ورحمة، ومي كساب، ومن إخراج خالد دياب.

إسلام كابونجا

مؤدي أغاني المهرجانات إسلام كابونجا، الحائز على جائزة joy awards، عن أغنية "ابويا يا حبيبي وحشتني"، يشارك في مسلسل "أهل الخطايا".

مسلسل "أهل الخطايا"، تأليف أحمد أنور ومحمد عبد القوي، و إخراج رؤوف عبد العزيز، وبطولة من جمال سليمان، سوسن بدر، محمد ثروت، أحمد فهيم، فرح الزاهد، إسلام جمال، مطرب المهرجانات إسلام كابونجا، ولاء الشريف، وئام مجدى، سارة درزاوى، أشرف زكى، هنادي عبد الخالق، عايدة فهمي، عبير منير، شريف عمر، محمود السراج.

البلوجر خالد مختار

وظهر البلوجر خالد مختار، على بوستر دعاية مسلسل " 80 باكو"، المقرر عرضه عبر منصة "شاهد"

مسلسل "80 باكو"، من بطولة هدى المفتي، وانتصار، ورحمة أحمد فرج، ومحمد لطفي، ومحمود يسري، ودنيا سامي، من تأليف غادة عبد العال وإخراج كوثر يونس.

الرابر فيلكس

مؤدي أغاني الراب فيلكس، إلى جانب وضعه موسيقى أغنية مسلسل "ولاد الشمس"، من المقرر ظهوره مع أبطال العمل.

مسلسل "ولاد الشمس"، بطولة أحمد مالك، و طه دسوقي ،ومحمود حميدة، وفرح يوسف، وجلا هشام، غادة طلعت، ومريم الجندي، و من تأليف مهاب طارق، وإخراج شادي عبد السلام.