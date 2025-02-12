تركي آل الشيخ يعلن عن مفاجأة جديدة للموسيقار عمر خيرت في حفل تكريمه غدا

كتب-مصطفى حمزة:

أعلن المستشار تركي آل الشيخ " رئيس هيئة الترفيه بالسعودية"، عن مفاجأة جديدة بشان حفل تكريم الموسيقار عمر خيرت ، المقام على مسرح بكر الشدي، في الرياض، مساء غدا الخميس، الموافق 13 فبراير.

المستشار تركي آل الشيخ، نشر عبر صفحته في موقع فيسبوك، بوستر الحفل، وكتب ،:" سيقوم

موسم الرياض بتسجيل الحفلة كألبوم، و سيتم إهداؤه للموسيقار الكبير عمر خيرت ليتم بيعه ونشره مع المنصات الكبرى مثل Apple Music و Spotify وغيرها ".

الموسيقار عمر خيرت، يقدم مؤلفاته ، بمشاركة اوركسترا ضخم يم مايزيد عن 130 عازف، ويتولى قيادته المايسترو العالمي Mathew Freeman، و المايسترو المصري وليد فايد.

الحفل، المقرر إذاعته عبر قنوات mbc، و المنصات الرقمية، يشهد تقديم باقة من أشهر مؤلفات الموسيقار عمرخيرت، التي قدمها على مدار مشواره الفني الممتد، و من بينها افتتاحية مصرية، غوايش، ضمير أبلة حكمت، ليلة القبض على فاطمة، وجه القمر،اللقاء الثانى، حنين، البخيل وأنا، الأيام، العرافة والعطور الساحرة ، قضية عم أحمد، صابر يا عم صابر، زي الهوا، امرأة عصرية، خلي بالك من عقلك.