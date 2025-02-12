مؤلف "كل الحاجات"يكشف كواليس التحقيق في بلاغه ضد شيرين عبد الوهاب

كتب-مصطفى حمزة:

كشف الشاعر طارق عبد الستار، تفاصيل البلاغ الذي قدمه ضد المطربة شيرين عبدالوهاب، في نيابة الشيخ زايد، ومباحث تكنولوجيا المعلومات.

الشاعر طارق عبد الستار في تصريح خاص لـ"مصراوي"، قال ،:" بعد إتباع كل السبل الودية وبعد وساطات أصدقاء مشتركين، و كذلك إرسال إنذار قضائي، من خلال مستشاري القانوني هشام عبد العليم ، تقدمت يوم الإثنين الماضي، بالبلاغ الرسمي، ضد المطربة، متهما إياها بوضع صوتها، والمسئولية عن تسريب أغنية (كل الحاجات) من كلماتي، و ألحان وتوزيع خالد عز، عبر موقع يوتيوب ومواقع التواصل، دون الحصول على التصريح منا كصناع الأغنية".

وتابع،:" التحقيق في البلاغ، تم على مدى الساعتين بحضور مستشاري القانوني، وأكدنا ان ما حدث تعدي صارخ على حقوقي كمؤلف، إذ لم أمنح أصلا المطربة التصريح لتقديمها، بالإضافة لكون مسألة التسريب المريبة بهذا الشكل، لها أضرار كبيرة مادية وادبية، ولهذا بدأت بالفعل اتخاذ الإجراءات القانونية".

الشاعر طارق عبد الستار، أضاف،:" الأغنية قمت بكتابتها ووضع الفنان خالد عز، اللحن و التوزيع منذ اكثر من عام، ولن أترك حقوقي التي تم إهدارها ".

الشاعر طارق عبد الستار، غنى من كلماته أبرز نجوم الآغنية، وفي مقدمتهم محمد منير، وسميرة سعيد، و انغام، وهاني شاكر، وإيهاب توفيق، وغيرهم.