"أنا جاهز للتجنيد".. مصطفى كامل يؤكد دعم الرئيس السيسي ضد تهجير الشعب الفلسطيني

كتبت- منال الجيوشي

اجتمع الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية بنقباء الفروع والمحافظات على مستوى الجمهورية، وأصدر بياناً يدعم ويؤيد فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي والجيش المصري والشرطة المصرية في قرارها ضد تهجير الشعب الفلسطيني وذلك أمام مجلس النقابة العامة والنقباء بالمحافظات

وكشف نقيب المهن الموسيقية عن موقفه قائلا: "أنا جاهز للتجنيد"

وأضاف: "نحن جميعا ندعم القيادة السياسية لمصر في موقفها ضد التهجير والشعب الفلسطيني، ونقابة المهن الموسيقية بكل محافظات مصر وفروعها تؤيد القوات المسلحة ووزارة الداخلية في اتخاذ مايلزم"

وأصدر مؤخرا الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية بيانا برفض تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه ودعم الدولة المصرية لصد تلك المخططات الصهيونية والوقوف أمام محاولات تصفية القضية الفلسطينية.

وقال مصطفى كامل، في بيانه: "باسمي وباسم زملائي أعضاء مجلس الإدارة بالنقابة العامة للمهن الموسيقية والنقابات الفرعية بالمحافظات، سيادة الرئيس الله يعينك على ما أنت فيه، من يفهم الوضع جيداً لابد أن يدعو لك أن يلهمك الله ويلهم كل رجالك الثبات والقوة والعزيمة، لن أفعل كما يفعل الآخرون، لن أكتب وأردد عبارات وشعارات رنانة، فقط أقولها لكل من يفهم قف بجانب وطنك وجيشك وشرطتك وكل من يحمي أرضك وعرضك مصر تتعرض لأكبر خطر يفوق كل مخاطر 67 ، 73 مصر ينتوي لها الجميع أن تركع وإن ركعت لا قدر الله كما يخططون ف والله لن تقوم للأمة العربية قائمة وبأمر الله لم ولن يحدث".

وأضاف: "سيناء ظهر فلسطين الثابت الصلب الذي لم ينحني، سيناء ليست قطعة أرض أو مجرد جزء من مصر، سيناء بالنسبة لهم تاريخاً من العار الذي يطاردهم منذ أكتوبر 73، سيناء بوابة العدو لتدمير الأمة العربية وليست فلسطين وحدها".