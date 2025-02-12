بعد نجاحها في دبي.. مسرحية "وحيد في المنزل" لـ سامح حسين تستعد لجولة خليجية

كتبت- منال الجيوشي

انطلقت المسرحية الكوميدية "وحيد في المنزل"، بطولة النجم سامح حسين، على مسرح الملكة إليزابيث في دبي، محققة نجاحًا كبيرا ورفع شعار "كامل العدد" خلال عروضها أيام 7 و8 و9 فبراير.

ويضم طاقم العمل كل من سامح حسين، إيمان غنيم، سهيلة الأنور، محمد مبروك يوركا، عبد المنعم رياض، محمد مصطفى تيكا، وباسم سليمان

المسرحية من تأليف وإخراج عمرو حسن، تحت إشراف محمد عادل أبو حجازي، وإنتاج مجموعة الموفق في الإمارات العربية المتحدة.

ولاقى العرض استحسان الجمهور بشكل كبير، حيث تدافع الحضور لالتقاط الصور مع أبطال المسرحية عقب انتهائها.

كما شهد العرض حضور النجم المصري وبطل المنتخب محمد النني، وسط أجواء من المتعة والإثارة.

وتلقت المسرحية عروضًا لتقديمها في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث ستنطلق الجولة قريبًا في الكويت وقطر وعُمان والبحرين