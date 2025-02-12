أول تعليق من غادة إبراهيم بعد مشاركتها في مسلسل "نص الشعب اسمه محمد"

كتبت- منال الجيوشي

أشاد المؤلف محمد رجاء بمشاركة الفنانة غادة إبراهيم في مسلسل "نص الشعب اسمه محمد"، المقرر عرضه ضمن سباق مسلسلات رمضان 2025.

ونشر رجاء عبر حسابه الشخصي على "فيسبوك" صورة لغادة إبراهيم، وكتب قائلاً: "الكاريزماتيك ولغة الضاد وفلوس الفن، وعيون منى زكي واللذاذة والتلقائية وبير العسل كله.. اللي بحبها من كل قلبي".

وتفاعلت غادة إبراهيم مع كلمات رجاء، وكتبت: "بجد مش عارفة أقول لك إيه على ترشيحك ليا وإيمانك الشديد بيا وكلامك الحلو أوي عني ده والجدعنة والشياكة والطيبة والتفاني في شغلك واهتمامك بكل التفاصيل وحبك لكل الزملاء... فخورة جدًا بالعمل في المسلسل الجامد ده اللي مكتوب بخفة دم ولذاذة جدًا".

وأضافت: "يا رب أكون عند حسن ظنك وأرفع راسك والمسلسل يكسر الدنيا ويعدي كل التوقعات...كل الشكر والتقدير والاحترام، تسلم على كل شيء المؤلف محمد رجاء".

المسلسل الذي يتكون من 15 حلقة يضم نخبة من النجوم، منهم عصام عمر، رانيا يوسف، هاجر السراج، محمد محمود، شيرين، محمد عبد العظيم، دنيا سامي، وألفت إمام. العمل من تأليف محمد رجاء، إخراج عبدالعزيز النجار، وإنتاج أمير شوقي.

يتناول المسلسل مواقف اجتماعية متنوعة في إطار لايت كوميدي، حيث يجسد عصام عمر شخصية مهندس تكييف يعمل في المطار ويمر بالعديد من الأزمات، بينما تقدم رانيا يوسف شخصية موظفة في الشهر العقاري.