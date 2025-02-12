بسبب حفلها الأخير.. هيفاء وهبي تتصدر تريند "جوجل"

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كتبت- نوران أسامة:

تصدر اسم الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي تريند محرك البحث "جوجل"، عقب حفلها الأخير "وايت بارتي" الذي أقيم في مدينة "بونتا كانا" الساحلية لجمهورية "الدومينيكان" التي تعد الواجهة الترفيهية للأثرياء والمشاهير من مختلف دول العالم.

ونشرت هيفاء مجموعة من الصور من الحفل عبر حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك"، حيث ظهرت بإطلالة أنيقة بفستان أبيض.

واحتفلت الفنانة هيفاء وهبي مؤخرًا بتعاقدها على مسلسل جديد بعنوان "المشتبه الرابع"، الذي يمثل عودتها للدراما التلفزيونية منذ مسلسل "أسود فاتح" عام 2020.

وكانت آخر مشاركات هيفاء وهبي فيلم "رمسيس باريس" عام 2023 وشاركها البطولة محمد سلام، مصطفى خاطر، حمدي الميرغني، محمد ثروت، محمود حافظ، تأليف كريم حسن بشير، وإخراج أحمد خالد موسى.

يذكر أن، هيفاء وهبي تشارك ببطولة عدد من الأعمال السينمائية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة، منها فيلم "أرض جهنم" بطولة الفنان عمرو عبد الجليل، والفنان بيومي فؤاد.

وتدور أحداثه في فترة التسعينات، حيث يعيش شاب حياة متوسطة ويواجه تحديات مالية مختلفة، لكن تتغير حياته بالكامل عندما يظهر له شخص يستغل التكنولوجيا الحديثة لجلب المال، ومن تأليف عمر عاصم، سيناريو وحوار شروق أشرف، إخراج وليد محي.

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