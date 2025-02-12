مصطفى شوقي يستعد لتقديم أول أغانيه بعد انفصاله عن نصر محروس

كتب-مصطفى حمزة:

إنتهى المطرب مصطفى شوقي، من تسجيل أول أغانيه، بعد انفصاله عن المنتج نصر محروس، في سبتمبر 2024.

الأغنية ، بعنوان "العقارب"، وهي من كلمات مودي نبيل، و ألحان وتوزيع فارس فهمي، وذلك في أول تعاون له مع المطرب مصطفى شوقي.

المطرب مصطفى شوقي، أعلن في سبتمبر 2024، نهاية تعاقده مع المنتج نصر محروس، عقب مشوار دام 5 سنوات.

وقدم مصطفى شوقي، خلال فترة تعاقده مع المنتج نصر محروس، مجموعة من أشهر أغانيه، ومنها ملطشة القلوب، و ضارب عليوي، و يا سمرا، و بومبا، ورموا طيبتي، وجيبي بيوجعني.