بالأرزق.. رنا سماحة تتألق في أحدث ظهور لها "صور"

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كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة رنا سماحة متابعيها، عبر السوشيال ميديا أحدث ظهور لها، وحازت على إعجاب متابعيها.

ونشرت رنا، الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة أنيقة ارتدت خلالها فستان طويل باللون الأزرق.

وانهالت عليها تعليقات الجمهور وجاءت كالتالي: "العشق، إيه كل الجمال ده، أجمل رنا، قمر يا رنوش، ربنا يحميكي ويسعد قلبك، القمر كله".

يذكر أن الفنانة رنا سماحة، أعلنت وقوع الطلاق الرسمي بينها وبين الملحن سامر أبو طالب، والد ابنها.

وكتبت رنا على حسابها بموقع "انستجرام": "اللهم لك الحمد .. تم الانفصال رسميا بيني وبين أبو ابني، متمنية له التوفيق في حياته القادمة، وشكرا كل الشكر للمحترم الأمين الأستاذ سعيد بيومي المحامي".

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