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تعرف على موعد طرح تذاكر حفل أنغام بـ دبي

10:44 ص الأربعاء 12 فبراير 2025

أنغام

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كتبت- نوران أسامة:

تستعد الفنانة أنغام لإحياء حفلا غنائيا ضخما، والمقرر إقامته على خشبة مسرح "مسرح كوكاكولا أرينا" بـ دبي.

ونشرت الشركة المنظمة للحفل البوستر الدعائي الخاص بها، وعلق الحساب: "صوت مصر أنغام في حفل استثنائي على مسرح كوكاكولا أرينا، بدبي".

وكشفت أن موعد طرح التذاكر سيكون يوم الجمعة المقبل.

يذكر أن النجمة أنغام أطلقت مؤخرًا فيديو كليب أغنيتها "تيجي نسيب"، عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وعبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وحقق نجاحًا كبيرًا منذ بداية طرحه.

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