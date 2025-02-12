حدث بالفن | نقل إحسان الترك إلى المستشفى وأزمة شيرين عبد الوهاب وسبب وفاة إنجي مراد

إعداد- سهيلة أسامة:

نشر موقع مصراوي، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مجموعة من الأخبار الفنية المتعلقة بـ تطورات الحالة الصحية للفنان إحسان الترك، مراد مكرم يكشف تفاصيل نزول وزنه، تركي آل الشيخ يروج لحفل الموسيقار عمر خيرت تكريمًا لمسيرته الفنية، "مش عايزة أجيب سيرته".. ماذا قالت ريم البارودي عن أحمد سعد؟، وشيرين عبد الوهاب أمام القضاء بسبب هذه الأغاني، وغيرها من الأخبار.