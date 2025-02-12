ريم البارودي: أتمنى غلق التيك توك في مصر وهناك نجوم يشترون اللايكات

كتبت- منال الجيوشي

قالت الفنانة ريم البارودي، خلال حلقتها في برنامج "واحد من الناس"، مع الإعلامي عمرو الليثي، إن هناك فنانين وفنانات كبار وصف أول يشترون اللايكات ، وهناك من يفعل ذلك على التيك توك

وتابعت: "أتمنى أن يتم غلق التيك توك في مصر لأن هناك أشخاص ومشاهد غريبة جدا ونجد من يحتفي بهم".

وأضافت: "بقينا نشوف التريند ولو المسلسل مش تريند يبقى مش ناجح"، مشيرة إلى أنها ترفض هذا الشكل من الظهور.

وعن شائعة اختطافها قالت: "شخص مريض طلع عليا شائعة بأني اتخطفت والشباب اللي بلا شغلة ولا مشغلة بقوا بيروحوا للسوشيال ميديا".

واستكملت: "شاب من محافظة أسوان طلع عليا شائعة بأني اتخطفت، وبعدها اعتذر، وقبلت اعتذاره".