درة بإطلالة شتوية وحلمي مع هشام ماجد .. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

أروى جودة تنشر صورًا من عقد قرانها.. وتغازل زوجها بطريقة رومانسية

إعداد- نوران أسامة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

ناهد السباعي

شاركت الفنانة ناهد السباعي متابعيها، عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، صورة جديدة لها، وظهرت بمكياج هادئ ونالت إعجاب جمهورها.

نهال عنبر

نشرت الفنانة نهال عنبر عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، أحدث ظهور لها، وظهرت بإطلالة كاجوال.

هشام ماجد

شارك الفنان هشام ماجد متابعيه، صورة جديدة له عبر حسابه الخاص بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية "القصص القصيرة"، وظهر مع الفنان أحمد حلمي، وعلق: "برنس الكوميديا".

فرح الزاهد

خطفت الفنانة فرح الزاهد الأنظار إليها من خلال أحدث ظهور لها، عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة بمكياج هادئ أبرز ملامحها.

رشا مهدي

ظهرت الفنانة رشا مهدي وسط الطبيعة، ونشرت الصورة عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة شتوية أنيقة.

أسما شريف منير

شاركت أسما شريف منير متابعيها، صورة جديدة لها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بملابس كاجوال.

تارا عماد

تألقت الفنانة الشابة تارا عماد في أحدث إطلالة لها وارتدت بدلة كلاسيكية أنيقة، ونشرت الصورة عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".

درة

نشرت الفنانة التونسية درة صورة جديدة لها، من خلال حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "X"، وظهرت بملامح هادئة.

هنا شيحة

ظهرت الفنانة هنا شيحة داخل سيارتها، ونشرت الصورة عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية "القصص القصيرة".

حنان مطاوع

نشرت الفنانة حنان مطاوع، صورة جديدة لها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة أنيقة ولاقت إعجاب متابعيها.