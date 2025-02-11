كارمن سليمان تبرز حملها في أحدث جلسة تصوير.. والجمهور يعلق | صور

كتب - معتز عباس:

خضعت الفنانة كارمن سليمان، لجلسة تصوير جديدة نشرت صورها عبر منصات السوشيال ميديا.

وأبرزت كارمن حملها عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، ونشرت صورًا من كواليس تصويرها برنامج "نجوم الغد".

وتفاعل المتابعين مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: "إطلالتك جميلة"، "الأحمر زاهي عليكي"، "احلى كارمونة"، "أنيقة بكل مرة"، "جميلتي تاخذين القلب".

https://www.instagram.com/p/DF8aaq4OPOs/?utm_source=ig_web_copy_link

وكشفت الفنانة كارمن سليمان عن حملها للمرة الثانية مطلع شهر ديسمبر 2024، وشاركت كارمن، متابعيها الصور عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وظهرت فيها وهي تضع يديها على جنينها، مع زوجها الملحن الموسيقي مصطفى جاد، وعلقت: "عائلتنا تكبر".

يذكر أن، آخر ما طرحته الفنانة كارمن سليمان كانت أغنية بعنوان "اسيبلك روحي" عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب"، وعلى حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، كلمات مصطفى ناصر، ألحان مصطفى العسال، توزيع ماهر الملاخ، إنتاج مصطفى جاد.

اقرأ أيضا..

"لما حياتك تتحول للعبة".. طرح بوسترات جديدة لـ مسلسل "منتهي الصلاحية"

بالفيديو.. حسن الرداد يكشف أسباب غياب إيمي سمير غانم عن التمثيل الفترة الماضية