"ماتتخضوش ده عالهادي".. أحمد العوضي يشارك جمهوره مشهد أكشن من "فهد البطل"

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كتب - معتز عباس:

شارك الفنان أحمد العوضي متابعيه وجمهوره على السوشيال ميديا، مشهد أكشن من كواليس مسلسل "فهد البطل".

ونشر العوضي، الفيديو عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك"، وكتب: "لا متتخضوش ده مش البرومو، ده عالهادي".

وظهر العوضي في الفيديو وهو يستعرض مهاراته القتالية خلال تنفيذ أحد مشاهد الأكشن، ضمن أحداث المسلسل.

تدور أحداث المسلسل في إطار شعبي دارمي عن رجل يعيش في الصعيد ويتعرض لظلم كبير ويقرر السفر للقاهرة هربًا من عائلته .

يشارك في بطولة العمل نخبة كبيرة من الفنانين، منهم: ميرنا نور الدين، كارولين عزمي، أحمد عبدالعزيز، محمود البزاوي، عصام السقا، إنتاج شركة سينرجي، تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبدالسلام.

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