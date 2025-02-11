رمضان 2025.. سقوط أكرم حسني بالطائرة في إعلان مسلسل "الكابتن"

كتب - معتز عباس:

طرح الفنان أكرم حسني البرومو الرسمي لمسلسل "الكابتن" والمقرر عرضه في دراما رمضان 2025، على شاشات المتحدة.

ونشر أكرم البرومو عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك"، وكتب: "وتظن إنك نجوت ثم..".

وشهد البرومو ظهور أبطال العمل الدرامي، وهم: أكرم حسني، آية سماحة، سوسن بدر، محمد رضوان، أحمد الرافعي، رحمة أحمد، وغيرهم.

وتدور أحداث مسلسل "الكابتن" في إطار كوميدي، حول تعرض طائرة الكابتن حسام عز الدين لحادث سقوط مروع، يسفر عن وفاة جميع من كان في الطائرة، لكنه ينجو بحياته ويدخل في غيبوبة، وبعد شفائه تظهر له أرواح ركاب الطائرة، ليدخل في صراع كوميدي معهم طوال أحداث المسلسل.

ويشارك أكرم حسني البطولة مجموعة من نجوم الدراما التلفزيونية وهم اية سماحة، سوسن بدر، أحمد عبد الوهاب، محمد رضوان، رحمة أحمد فرج، تأليف أيمن الشايب وعمرو الدالي، إخراج معتز التوني.

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