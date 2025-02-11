غادة عبدالرازق تستعرض جمالها وهي تضع المكياج.. والجمهور يغازلها (فيديو)

أروى جودة تنشر صورًا من عقد قرانها.. وتغازل زوجها بطريقة رومانسية

كتب - معتز عباس:

خطفت الفنانة غادة عبدالرازق الأنظار، في أحدث ظهور لها على السوشيال ميديا.

ونشرت الميكب آرتيست، زينب النجار، مقطع فيديو لـ غادة عبدالرازق، وهي تضع لها المكياج، وذلك عبر موقع "انستجرام"، وعلقت: "الملكة".

وتفاعل رواد "انستجرام"، مع الفيديو وجاءت التعليقات، كالتالي: "تحفة"، "مش معقول الجمال ده"، "أول مرة أشوف قمر بيضحك"، "ملكة وزي القمر".

View this post on Instagram A post shared by Zeina El Naggar (@zeinaelnaggar)

مسلسل "شباب امرأة" مأخوذ عن رواية شهيرة للروائي أمين يوسف غراب، وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد الملك، وإخراج أحمد حسن، وبطولة غادة عبد الرازق، ومحمود حافظ، ويوسف عمر، جوري بكر ومحمد محمود وداليا شوقي، وعمرو وهبة، لبنى ونس، محمد الصاوي وآخرين.

اقرأ أيضا..

"حلم مخيف بدأ يتحقق".. "شاهد" تطرح البوستر الرسمي لمسلسل "إخواتي"

لطيفة تستعرض إطلالتها في حفل "Joy Awards" وتعلق: " "لحظات توزيع جوائز الفرح"