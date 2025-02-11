بعد تصدر كندة علوش بوستر مسلسل "إخواتي".. كيف علق عمرو يوسف؟

كتب - معتز عباس:

وجه الفنان عمرو يوسف التهنئة لنجوم وصناع مسلسل "إخواتي" والذي تخوض بطولته زوجته الفنانة كندة علوش.

ونشر عمرو بوستر العمل الفني الذي تصدرته كندة علوش، عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وعلق: "أحلى مسلسل في رمضان".

طرحت منصة "WATCHIT" البوستر الرسمي لمسلسل "إخواتي"، المقرر عرضه في رمضان 2025.

وتصدر البوستر أبطال العمل الدرامي، وهن، نيللي كريم، كندة علوش، جيهان الشماشرجي، روبي.

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ويشارك نيللي كريم بطولة مسلسل "إخواتي"، مجموعة من نجوم الدراما التلفزيونية وهم، كندة علوش، جيهان الشماشرجي، روبي، علي صبحي، محمد ممدوح، نبيل عيسى، أحمد الأزعر، تأليف مهاب طارق، إخراج محمد شاكر خضير.

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