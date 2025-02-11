عمرو وهبة يعلق على لقاء الزمالك وفاركو: "هو ده ماتش ولا حلقة من برنامج كابيتانو"

كتب - معتز عباس:

علق الفنان الشاب عمرو وهبة على مباراة الزمالك وفاركو، التي انتهت بفوز الفارس الأبيض بهدف دون رد، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وكتب عمرو، عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك": "هو ده ماتش كورة في الدوري الممتاز فعلا ولا حلقة من برنامج كابيتانو".

وأضاف: "مستني الكومنت بتاع خليك في التمثيل، وملكش دعوة بالكورة".

ويشارك عمرو وهبة في مسلسل "شباب امرأة" بطولة النجمة غادة عبدالرازق، إلى جانب الفنان الشاب يوسف عمر، الفنان محمد محمود، الفنانة جوري بكر، والفنان عمرو وهبة.

مسلسل "شباب امرأة" مقتبس من الفيلم الذي يحمل نفس الاسم وعرض عام 1956، بطولة النجمة الراحلة تحية كاريوكا، والتي تعيد تجسيد شخصيتها الفنانة غادة عبد الرازق، والنجم الراحل شكري سرحان، الذي يعيد تجسيد شخصيته الفنان الشاب يوسف عمر.



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