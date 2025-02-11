هشام ماجد ينشر صورة مع أحمد حلمي.. ويعلق: "برنس الكوميديا"

كتبت- سهيلة أسامة:

شارك الفنان هشام ماجد، جمهورة، ومتابعيه، على مواقع التواصل الاجتماعي صورة تجمعه مع النجم أحمد حلمي.

ونشر ماجد الصورة على حسابه الخاص على موقع "إنستجرام"، من خلال خاصية "القصص القصيرة"، وعلق عليها: "برنس الكوميديا".

وفي سياق آخر، الفنان هشام ماجد يشارك في موسم دراما رمضان 2025 بمسلسل "أشغال شقة جدًا"، بطولة أسماء جلال، شيرين، سلوى محمد علي، مصطفى غريب، أحمد عبدالوهاب، محمد عبدالعظيم، محمد محمود، وحازم إيهاب، تأليف خالد دياب وشيرين دياب، وإخراج خالد دياب.



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