"أنجبت وهي في الغيبوبة".. والدة إنجي مراد تكشف تفاصيل وفاتها

كتبت- سهيلة أسامة

كشفت والدة الفنانة الراحلة إنجي مراد، عن تفاصيل وفاة ابنتها بعد صراع مع المرض، وذلك بعد ولادتها مولودها الثاني.

وكتبت والدة إنجي عبر حسابها على موقع "فيسبوك" ردًا على الشائعات، وقالت: للناس التافهة اللي تعليقاتها أتفه منها على عدة صفحات في الفيس بوك، بنتي، مو لأني أمها، ابدًا، بنتي راحت لربها، الله يرحمها، ربي، لأنه يحبها، فوتها بكومة، وولدت بالسابع ولادة طبيعية، وجابت الولد عايش، وعاشت ساعتين وماتت".

وتابعت: "بنتي ماتت، نفسي تعذبت 20 يوم، كانت رئتاها تعمل بنسبة 3% فقط، وكلنا نعرف يُمحى به ذنوبه، وبنتي كل الأرض دعتلها وصلتلها حتى العمرة اليوم بالكعبة إلها وتم التصدق بالكعبة من قبل ناس كتير، وتم ومازال إهداء ختم القرأن إلها لأنه الناس بتحبها واللي بحب أمها وبيعرف أعمال أمها وأعمالها حيعرف إنه بتستاهل".

وأضافت: "بنتي ماتت موتة الشهداء، ولدت وهي بغيبوبة، ما كان جنبها حد، ومات الطفل شفيع إلها يوم الدين ليونسها بوحدتها، بنتي كان عندها التهاب خفيف مثلنا كلنا، ومن خوفها على الطفل لأنها أم، أهملت صحتها، ونزلت مناعتها، لأنها عندها سنة عم توقع بالفرشة، عملية رجلها وعدة عمليات نقصوا من قوة جسمها، بنتي مو لأنه بنتي بس، قلبها طيب، ولو غلطت فهي كانت تطلب السماح من الله وتتصدق، بنتي اللي خلاها تتعب لأنها تعبت نفسيًا من عدة قصص ما بقدر أكتبها إلها يوم، وبكتبها علنًا".

وأضافت: "لهيك روحي يا إنجي في مراعاة الله، روحي ولا تسالي عن عباد الله، روحي برضاي ومغفرة الله، روحي لربك راضية مرضية، روحي ارتاحي من هالدنيا ووساختها، ووعدتك ما أبكي، لأنني مالي مطولة، جاية لعندك. والله وعدتك أكون جنبك، روحي يا ماما، إنتي بعهدة الرحمن الرحيم مالك الملك. روحي لعند الخالق، هو بيحبك، أخدك لحتى يريحك من هالدنيا الوسخة".

واختتمت: "يا ماما، يا روح أمك، لا دموعي بترجعك، ولا بكائي، ولا قهرة القلب. اللي مصبرني حب الناس ودعائهم وتصدقهم عن روحك، كل الدنيا دعتلك، كل الطوائف، كل أماكن العبادة، بيكفي إنك بنت اللي ضحت بعمرها ومالها وحياتها وجسمها ووقتها لتشيل روح عم تتعذب، والجنة يا ماما تحت أقدام الأمهات".

رحلت عن عالمنا الفنانة إنجي مراد، أول أمس الأحد بعد أيام من دخولها المستشفى وتدهور حالتها الصحية، وكتبت عبر حسابها على فيسبوك قبل وفاتها: "أنا عم أحتضر سامحوني".

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