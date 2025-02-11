لطيفة تستعرض إطلالتها في حفل "Joy Awards" وتعلق: " "لحظات توزيع جوائز الفرح"

كتبت- سهيلة أسامة

شاركت الفنانة التونسية لطيفة متابعيها بمقطع فيديو من كواليس حضورها حفل توزيع جوائز "Joy Awards"، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".

وظهرت لطيفة بإطلالة أنيقة بفستان أسود، وعلقت على الفيديو قائلة: "لحظات توزيع جوائز الفرح".

يذكر أن المطربة لطيفة انتهت من وضع اللمسات النهائية على أحدث أغانيها، والتي تشهد عودتها للتعاون مع الشاعر حسام سعيد.

المطربة لطيفة، قامت بتسجيل الأغنية التي فضّل صناعها عدم الكشف عن اسمها، بحضور ملحنها مصطفى الشعيبي، والموزع الموسيقي محمد ياسر.

وتشهد الأغنية عودة المطربة لطيفة، للتعاون مع الشاعر حسام سعيد، بعد مرور 4 أعوام على تقديمها من كلماته أغنية "مبكرهوش".

View this post on Instagram A post shared by Latifa لطيفة التونسية (@latifaofficial)

اقرأ أيضًا:

بعد نقله للمستشفى.. تطورات الحالة الصحية للفنان إحسان الترك

"خسر 24 كيلو".. مراد مكرم يكشف تفاصيل نزول وزنه

تركي آل الشيخ يروج لحفل الموسيقار عمر خيرت تكريمًا لمسيرته الفنية

"مش عايزة أجيب سيرته".. ماذا قالت ريم البارودي عن أحمد سعد؟

كارول سماحة بفستان جريء ونسرين طافش بإطلالة أنيقة.. لقطات النجوم خلال 24 ساعة