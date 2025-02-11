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بالصور.. أحدث ظهور لحنان مطاوع والجمهور يغازلها

01:59 م الثلاثاء 11 فبراير 2025

حنان مطاوع

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كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنان حنان مطاوع متابعيها عبر السوشيال ميديا، أحدث ظهور لها، ولاقت إعجاب جمهورها.

ونشرت الصور، عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وعلقت: "صباح الفل يا حبايبي، يومكم زيكوا، عاملين إيه في الجو ده".

وانهالت عليها تعليقات الجمهور وجاءت كالتالي: "صباحك سكر، زي القمر، قمر وأحلى من القمر، ربنا يحميكي، ربنا يحرسك، شياكة و أحترام".

يذكر أن الفنانة حنان مطاوع تشارك في مسلسل "صفحة بيضا"، وتدور أحداث المسلسل في إطار درامي اجتماعي، إذ يتناول قصة دكتورة جامعية تتعرض للظلم، وتمر بكثير من المواقف والأزمات التي تقلب حياتها رأسًا على عقب.

والمسلسل بطولة كلًا من حنان مطاوع، نور محمود، عمر الشناوي، ميمي جمال، سامي الشيخ، حنان يوسف، حسن العدل، ومن تأليف حاتم حافظ وإخراج أحمد حسن.

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حنان مطاوع الفنان حنان مطاوع مسلسل صفحة بيضا
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