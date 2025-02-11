بالفيديو.. رانيا يوسف على طريقة عبلة كامل في "كلم ماما"

كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة رانيا يوسف متابعيها، بمقطع فيديو ظهرت فيه وهي تقلد شخصية الفنانة عبلة كامل في فيلم "كلم ماما".

ونشرت رانيا الفيديو عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي، وظهرت وهي ترتدي ملابس شخصيتها "بطة" في مسلسلها الجديد "نص الشعب اسمه محمد".

يذكر أن الفنانة رانيا يوسف تشارك في مسلسل "نص الشعب اسمه محمد" تأليف محمد رجاء، إخراج عبدالعزيز النجار، بطولة عصام عمر، مايان السيد، محمد محمود، محمد عبدالعظيم، هاجر السراج.

جدير بالذكر رانيا يوسف شاركت مؤخرا في بطولة الموسم الثالث من مسلسل "موضوع عائلي " بطولة ماجد الكدواني، نور اللبنانية، سماء إبراهيم، محمد رضوان، رنا رئيس، ياسمين العبد، وإخراج أحمد الجندي.

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