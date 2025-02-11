أحمد الفيشاوي يحيي ذكرى ميلاد والده الراحل فاروق الفيشاوي

كتبت- سهيلة أسامة:

أحيا الفنان أحمد فاروق الفيشاوي ذكرى ميلاد والده الراحل، الفنان الكبير فاروق الفيشاوي، التي حلت قبل أيام.

ونشر "الفيشاوي" مجموعة صور لوالده من شخصيات جسدها في أعماله الفنية، عبر حسابه على موقع إنستجرام، وعلق بكلمات مؤثرة: "أحبك كثيرًا وأفتقدك في كل ثانية، أين أنت، في الجنة وليس بيننا، حتى نلتقي مرة أخرى يا أبي، أتمى".

الفنان الراحل فاروق الفيشاوي، رحل عن عالمنا في 25 يوليو عام 2019 بعد صراع مع مرض السرطان، تاركًا مسيرة حافلة من الأعمال الفنية في تاريخ السينما والدراما المصرية.

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